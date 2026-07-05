В Красноярском крае нашли мертвой девочку, пропавшую неделю назад с матерью

В городе Ачинске Красноярского края нашли тело пятилетней девочки, которая неделю назад пропала вместе с 32-летней матерью, сообщает «АиФ». Ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи.

По информации правоохранителей, признаков насильственной смерти на теле девочки нет. На месте работают следователи и криминалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски матери продолжаются.

Как сообщили в полиции, женщина склонна к бродяжничеству. Ранее она уходила из дома одна. Периодически горожанка ругалась с мужем, но перед последним уходом ссор не было. Соседи отмечают, что пропавшая вела себя странно еще во время обучения в школе.

Ранее появились подробности убийств 12-летней девочки в Ленинградской области.