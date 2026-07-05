На Украине ТЦК отловил и отправил в армию вратаря национальной хоккейной сборной

30-летний голкипер сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко, выступающий за ХК «Кременчуг», был мобилизован в ряды ВСУ. Вместе с ним отправился воевать 34-летний нападающий команды Егор Безуглый, сообщил украинский сайт Oboz.

Во время комендантского часа хоккеисты отправились в супермаркет, где к ним подъехали сотрудники территориального центра комплектования. Спортсменов привезли в ТЦК, откуда уже не выпустили, распределив в одну из армейских бригад.

Эдуард Захарченко родился и вырос во Владивостоке. До 2014 года он выступал за российские юношеские команды, а затем переехал на Украину. В апреле 2025 года голкипер «отметился» постом, в котором пожелал, чтобы Александру Овечкину оторвало ноги, чтобы россиянин не смог побить рекорд Уэйна Гретцки.