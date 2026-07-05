В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с приближающимися грозами и усилением ветра. Оно будет действовать до вечера 5 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в столичном регионе могут достигать 15 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 21-22 градусов тепла, ветер будет слабым, северо-западного направления. Осадки сохранятся в ближайшие дни, однако к концу недели воздух может прогреться до 24-26 градусов.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендовал водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность. Горожанам советуют внимательнее переходить дорогу, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.