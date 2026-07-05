«Одна ошибка и риск получить воспаление глаз растет»: чем опасна постоянная женская рутина перед зеркалом для здоровья
Фото: ["Подмосковье сегодня"/София Малышенко]
Обычные средства для макияжа при нарушении гигиены способны стать источником опасных инфекций, включая воспаления глаз, герпес и фурункулез. Об этом в беседе с корреспондентом REGIONS рассказал профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.
Как косметика становится источником бактерий
По словам специалиста, заводская косметика проходит строгий микробиологический контроль и соответствует санитарным нормам. Однако в процессе использования в нее легко попадают бактерии и вирусы.
Заражение чаще всего происходит через грязные руки, совместное использование косметики, а также при контакте кистей и спонжей с загрязненными поверхностями.
Какие средства наиболее опасны
Эксперт отметил, что наибольшее количество микроорганизмов скапливается в пористых спонжах, которые постоянно находятся во влажной среде. Также бактерии могут размножаться в кистях, пудре, тенях, подводках, блесках для губ и туши.
При нарушении гигиены это может привести к развитию конъюнктивита, блефарита, герпетических высыпаний и фурункулеза.
Почему инфекции опасны
По словам специалиста, при первых признаках воспалений необходимо прекратить использование косметики и обратиться к врачу. Лечение запущенных инфекций может потребовать значительных затрат и длительной терапии.
Как правильно ухаживать за косметикой
Эксперт рекомендует соблюдать базовые правила гигиены:
- всегда мыть руки перед нанесением макияжа
- регулярно очищать кисти и спонжи
- хранить косметику в чистой косметичке
- не использовать слюну для разбавления косметических средств
- не делиться личными инструментами макияжа
- следить за сроками годности продукции
Особое внимание, по словам специалиста, следует уделять спонжам — их необходимо промывать после каждого использования и тщательно высушивать.