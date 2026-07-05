В Техасе продают редчайший седан Toyota Origin

В Техасе на продажу выставили один из самых редких седанов в истории Toyota — модель Origin 2001 года выпуска, сообщил интернет-портал «За рулем». Специализированный дилер Texas JDM оценил автомобиль в $41 495, что по нынешнему курсу составляет около ₽3,2 млн.

Редкость этой модели объясняется ее тиражом. Всего за два года, с 2000 по 2001, компания Toyota собрала лишь 1073 экземпляра Origin — меньше, чем у многих суперкаров. Проект задумывался как юбилейный и был приурочен к выпуску 100-миллионного автомобиля марки.

Дизайн седана отсылает к Toyopet Crown 1955 года — первой серийной легковушке Toyota и первому японскому автомобилю, поступившему в официальную продажу в США. Передок выделяется круглыми фарами и массивной хромированной решеткой радиатора. Сзади — изогнутые стойки и фонари, напоминающие драгоценные камни. Задние двери открываются против хода, а панорамное заднее стекло — настоящий привет из 1950-х.

Под ретро-кузовом скрывается не только оригинальный дизайн, но и легендарный двигатель 2JZ — тот самый, что устанавливали на Toyota Supra. Выставляемый экземпляр имеет пробег около 74 тысяч км. Это идеальный вариант для коллекционеров, которые ценят уникальность и историю японского автопрома.

Ранее сообщалось, что в Россию по параллельному импорту начали поставлять Toyota Raize.