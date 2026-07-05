В Химках открылась выставка «Точка»: академик РАНИ Александр Белугин представил систему «Протофлексы»

В выставочном центре «Артишок» в Химках до 2 августа работает экспозиция «Точка» Александра Белугина — известного графика и живописца, академика РАНИ, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Это не просто вернисаж, а продолжение его фирменной системы «Протофлексы», где живопись становится инструментом для разговора о главном: зачем мы живем, что такое совесть, как устроена душа и возможен ли диалог с высшим.

Ключевая особенность работ — многослойная техника, когда краска ложится на краску, формируя рельефную поверхность. Этот визуальный «палимпсест» напоминает о многослойности нашей психики, о том, что истина часто скрыта под толщей повседневности. Автор сознательно усложняет фактуру, чтобы зритель не скользил взглядом, а останавливался, вглядывался и искал собственные ответы.

По словам муниципального депутата Инны Монастырской, «Артишок» уже стал культурным центром, который посещают не только химчане. Комплекс работает в парке Толстого на Ленинском проспекте — со среды по воскресенье с 10:00 мск до 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что в школе №30 Химок наградили самых активных участников летнего лагеря.