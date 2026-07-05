«Цвет банана меняет его пользу»: какие бананы действительно полезнее для организма

Бананы остаются одним из самых популярных фруктов у жителей Подмосковья, однако их питательная ценность заметно меняется в зависимости от степени зрелости и условий транспортировки. Об этом в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

От сорта и страны зависит вкус и качество

По словам специалиста, на рынке чаще всего встречаются бананы сорта Cavendish из Эквадора, а также плоды из Индии, где выращиваются разные местные разновидности, включая Robusta и Dwarf Cavendish.

Эксперт отметила, что климатические условия играют ключевую роль. Влажность, температура и состав почвы напрямую влияют на вкус и структуру плодов. Стабильный тропический климат Эквадора делает местные бананы более сладкими и предсказуемыми по качеству.

Доставка снижает содержание витаминов

Бананы богаты калием, витаминами B6 и C, а также пищевыми волокнами, однако часть полезных веществ теряется во время длительной транспортировки.

По словам биолога, особенно негативно влияют перепады температуры, вибрации и нарушение условий хранения. В таких условиях быстрее всего разрушаются витамины C и E, которые чувствительны к свету и механическому воздействию.

Зеленые бананы полезнее при простуде

Спелость напрямую влияет на состав плода. Недозрелые зеленые бананы содержат больше витамина C, поэтому могут быть полезнее в период сезонных простуд и вирусных заболеваний.

При этом по мере созревания увеличивается содержание витамина B6, который важен для обмена веществ и работы нервной системы. Поэтому желтые бананы с мягкой мякотью лучше подходят для ежедневного рациона и поддержания общего тонуса.

Спелость определяет и пользу, и хранение

По словам специалиста, выбор степени зрелости зависит от целей. Зеленые плоды дольше хранятся и содержат больше витамина C, а спелые бананы легче усваиваются и богаче витамином B6.

Средняя цена бананов сорта Cavendish в магазинах Подмосковья составляет от 140 до 200 рублей за килограмм, при этом правильный выбор степени зрелости помогает уменьшить потери из-за порчи продукта.