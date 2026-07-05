«Кожа может отреагировать неожиданно»: кому категорически нельзя использовать масло для лица

Натуральные масла стали популярной частью ухода за кожей, однако их неправильное использование способно привести к закупорке пор и появлению воспалений. Об этом в беседе с корреспондентом REGIONS рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Польза масел при правильном применении

По словам специалиста, косметические масла могут выполнять защитную и восстанавливающую функцию. Они уменьшают потерю влаги, смягчают кожу и помогают ей противостоять внешним факторам, таким как холод, ветер и загрязнения.

Также масла способны улучшать текстуру кожи, снижать раздражение и поддерживать процессы обновления тканей за счет воздействия на выработку коллагена.

Когда масла становятся вредными

Эксперт отметил, что при неправильном подборе или чрезмерном нанесении масла могут создавать плотную пленку на коже. Это приводит к закупорке пор, образованию комедонов и воспалительных элементов.

Кроме того, натуральные масла могут вызывать аллергические реакции, включая зуд, покраснение и раздражение, особенно при индивидуальной непереносимости компонентов.

Какие масла используют в уходе

Специалист выделил несколько популярных вариантов:

персиковое масло — увлажняет и улучшает эластичность кожи

шиповниковое масло — помогает выравнивать тон и поддерживает синтез коллагена

кокосовое масло — обладает противовоспалительным эффектом, но имеет плотную текстуру

масло жожоба — подходит для питания и восстановления кожи

масло виноградных косточек — помогает успокаивать кожу и снижать воспаления

Как подобрать масло под тип кожи

Для жирной и комбинированной кожи лучше подходят легкие и быстро впитывающиеся масла, которые не создают плотную пленку. Для сухой кожи, наоборот, рекомендуются более насыщенные и питательные варианты.

Перед использованием специалист советует проводить тест на аллергию, нанося небольшое количество средства на кожу запястья или локтя и оценивая реакцию в течение суток.