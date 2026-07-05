Российские ученые создали средство от облучения при лечении онкологии

Российские ученые разработали радиопротекторное средство, которое призвано защитить организм от негативного воздействия ионизирующего облучения. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог и генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Новый препарат в первую очередь ориентирован на онкологию — он поможет снизить количество побочных эффектов лучевой терапии, сохраняя здоровые ткани и органы пациентов.

Помимо медицины, разработка имеет значение и для систем радиационной безопасности, например, для защиты людей при техногенных катастрофах или авариях на атомных объектах. Сейчас средство проходит необходимую экспертизу.

Каприн отметил, что говорить о широком клиническом применении пока рано, однако предварительные результаты позволяют смотреть на перспективы с осторожным оптимизмом. Ученые продолжают исследования, чтобы подтвердить эффективность и безопасность препарата.

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