Российские ученые создали средство от облучения при лечении онкологии
ria.ru: ученые из РФ создали препарат для защиты от облучения при лечении рака
Российские ученые разработали радиопротекторное средство, которое призвано защитить организм от негативного воздействия ионизирующего облучения. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог и генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн.
Новый препарат в первую очередь ориентирован на онкологию — он поможет снизить количество побочных эффектов лучевой терапии, сохраняя здоровые ткани и органы пациентов.
Помимо медицины, разработка имеет значение и для систем радиационной безопасности, например, для защиты людей при техногенных катастрофах или авариях на атомных объектах. Сейчас средство проходит необходимую экспертизу.
Каприн отметил, что говорить о широком клиническом применении пока рано, однако предварительные результаты позволяют смотреть на перспективы с осторожным оптимизмом. Ученые продолжают исследования, чтобы подтвердить эффективность и безопасность препарата.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы.