Умер сыгравший в «Ментовских войнах» и «Улице разбитых фонарей» актер Руслан Ибрагимов

На 62-м году жизни умер российский актер, режиссер и мастер дубляжа Руслан Ибрагимов, пишет Super. О его смерти сообщила коллега Юлия Нижельская. Причина ухода не раскрывается.

Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Дебютировал в кино в том же году, снявшись в культовом сериале «Бандитский Петербург».

За свою карьеру актер принял участие в 44 проектах. Среди них — «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие популярные сериалы.

В 2011 году Ибрагимов попробовал себя в режиссуре. Он снял четыре серии пятого сезона сериала «Морские дьяволы». Однако главной страстью актера оставался дубляж. Его голосом говорили герои зарубежных фильмов и сериалов, в том числе персонажи блокбастера «Звездные войны: Последние джедаи».

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