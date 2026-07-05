«Это останется на ее совести»: Margo уволила няню после скандального инцидента

30-летняя певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) уволила няню своего сына. Об этом она рассказала Super. Причиной этого решения стал скандальный инцидент, детали которого артистка раскрывать не стала.

Margo заявила, что произошедшее останется на совести бывшей сотрудницы. Она не стала затягивать с поисками замены и уже нашла новую няню. Примечательно, что новая помощница быстро стала не просто работницей, а близкой подругой Margo. Теперь даже собака няни живет у Овсянниковой дома по целой неделе.

Сейчас семья Margo готовится к переезду в другой дом. В новых апартаментах певица планирует в первую очередь установить камеры наблюдения.

Что касается воспитания сына, то певица имеет четкие планы. Она хочет, чтобы мальчик вырос бизнесменом. Ребенок уже пообещал маме, что, когда станет обеспеченным, будет покупать ей дорогие вещи.

Ранее актриса Анна Цуканова-Котт в день 18-летия сына опубликовала трогательные фото с ним.