Ожог роговицы: что будет, если не носить солнцезащитные очки

Летом глаза подвергаются не меньшей нагрузке, чем кожа. Ультрафиолетовое излучение способно вызвать не только временный дискомфорт, но и стать причиной серьезных заболеваний, некоторые из которых приводят к ухудшению зрения. О том, чем опасно солнце для глаз и почему их важно защищать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-офтальмолог Дарья Орлова.

Какие заболевания вызывает ультрафиолет

«Ультрафиолетовое излучение спектра UV-A и UV-B является подтвержденным фактором риска развития целого ряда офтальмологических патологий», — отметила Орлова.

В первую очередь речь идет о катаракте — помутнении хрусталика. Кроме того, длительное воздействие солнца может привести к развитию пингвекулы — доброкачественного образования на конъюнктиве, а также птеригиума — разрастания конъюнктивы на роговицу. По словам врача, эти заболевания напрямую связаны с хроническим воздействием солнца, ветра и пыли.

К вероятным последствиям ультрафиолетового излучения специалист также отнесла возрастную макулярную дегенерацию, при которой поражается центральная зона сетчатки, а также новообразования век, включая базалиому, плоскоклеточный рак и меланому.

«Ультрафиолет вызывает фотохимическое повреждение клеток глаза. Хрусталик выполняет защитную функцию, поглощая ультрафиолетовое излучение и не позволяя ему проникнуть к сетчатке. Однако со временем белки хрусталика изменяются и мутнеют, вследствие чего развивается катаракта. Этот процесс сопровождается постепенным и безболезненным снижением остроты зрения», — пояснила доктор.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Когда солнце может навредить за один день

Несмотря на то, что большинство заболеваний развивается постепенно, существует состояние, которое может возникнуть после непродолжительного, но интенсивного воздействия ультрафиолетовых лучей.

«Единственный случай, когда зрение может ухудшиться остро и резко за один день, — это фотокератит», — отметила Орлова.

Фотокератит представляет собой ожог роговицы. По словам врача, его можно сравнить с солнечным ожогом кожи, только повреждается поверхность глаза.

Основными симптомами являются сильная боль, ощущение песка в глазах, слезотечение и светобоязнь. Кроме острых последствий, офтальмолог выделила и хронические заболевания, возникающие при длительном воздействии ультрафиолета. Среди них — климатическая капельная кератопатия, при которой происходит разрушение белков роговицы, а также пингвекула, птеригиум, катаракта, возрастная макулярная дегенерация и новообразования век.

При покупке солнцезащитных очков необходимо обратить внимание на цвет линз и сертификацию — блокируют ли они ультрафиолетовое излучение длиной до 400 нм.