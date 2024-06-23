Героя мема про «борщ с капусткой» Литвинкова госпитализировали из-за передозировки наркотиками в Подмосковье

В Подмосковье был экстренно госпитализирован герой мема про «борщ с капусткой, но не красный» Никита Литвинков. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что предварительной причиной госпитализации является передозировка наркотиками.

Отмечается, что блогер вернулся на родину после долгого проживания в Таиланде. Там он нарушил миграционное законодательство. На данный момент он не имеет средств, не может найти работу и живет на иждивении у матери.

Добавляется, что состояние Литвинкова после госпитализации неизвестно, однако он находится в реанимации.