В Новолакском районе Дагестана открылась современная женская консультация

В Новолакском районе Дагестана открылась современная женская консультация

Общество

В Новолакском районе Республики Дагестан состоялось официальное открытие новой женской консультации, оснащенной передовой медтехникой. В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алиомар Ахмедов, председатель комитета Народного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Артур Исрапилов и другие профильные чиновники. По словам главы Минздрава республики, учреждение получило комплект современного оборудования для проведения высокоточного перинатального скрининга и систематического ведения беременности, что критически важно для густонаселенного сельского района.

Нацпроект «Семья» и планы по развитию сети до 2030 года

Открытие профильной клиники стало частью планомерной работы по повышению доступности медицинской помощи женщинам Дагестана в рамках реализаций национального проекта «Семья». Программа нацелена на максимальное приближение качественных медицинских услуг к месту жительства пациенток, своевременное выявление рисков патологий и оперативную маршрутизацию будущих матерей в специализированные центры. До 2030 года на территории республики запланировано открытие 27 аналогичных женских консультаций. В число первых муниципалитетов проекта вошли Новолакский, Сергокалинский и Кайтагский районы, а ввод следующих 3 медучреждений намечается на 2027 год.

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