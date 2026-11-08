Бюджетный крузер: Harley-Davidson выпустил 440-кубовый Sprint для молодежи

Компания Harley-Davidson представила модель Sprint 440, возрождающую историческое название 1961 года и ставшую самым доступным мотоциклом в современной линейке бренда. Заявленная стоимость новинки составляет около 6 000 долларов (примерно 493 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ), что должно привлечь молодую аудиторию и новичков, которых ранее отпугивали высокие цены, габариты и вес классических американских крузеров. Внешне Sprint 440 сохраняет фирменный стиль брендовых байков: каплевидный 9-литровый бензобак, низкое фастбек-седло (высота 683 мм), скошенная вилка и 10-спицевые литые диски. При этом байк получился существенно компактнее и легче собратьев — его снаряженная масса составляет 189 кг.

Технические параметры и адаптированная платформа

В отличие от традиционных V-twin моторов, байк оснащен 440-кубовым одноцилиндровым двигателем с воздушно-масляным охлаждением. Силовой агрегат развивает 27 л. с. и 38 Нм крутящего момента при 4000 об/мин, работая в паре с 6-ступенчатой коробкой передач и проскальзывающим сцеплением. Заявленный расход топлива составляет всего 3,1–3,4 литра на 100 км. В базовое оснащение входят 43-мм перевернутая передняя вилка, задние амортизаторы с выносными резервуарами, LED-оптика, цветной TFT-дисплей и система ABS. В основе модели лежит проверенная индийская платформа Hero MotoCorp (известная по X440), доработанная инженерами Harley-Davidson для мировых рынков.