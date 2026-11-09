«От круп до мяса». Какие продукты подпадут под госмониторинг с 2027 года

Депутат Игошин: с 1 января 2027 года начнется мониторинг цен на 24 продукта

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

С 1 января 2027 года в России начнет действовать сквозной мониторинг цен на 24 социально значимых продукта питания. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Депутат пояснил, что речь идет не о заморозке цен и не о государственном регулировании торговых надбавок, а о наблюдении и анализе, которые позволят видеть объективную картину ценообразования по всей цепочке — от производителя или импортера до прилавка.

По его словам, перечень охватит наиболее востребованные продукты, составляющие основу здорового рациона большинства российских семей.

«В список вошли рыба и несколько видов мяса — говядина, свинина, баранина, куры; сливочное и подсолнечное масла; молоко, сыр и яйца; сахар, соль, мука и хлеб; рис, гречневая крупа и макаронные изделия; картофель, свекла, лук репчатый, морковь, помидоры, огурцы и капуста», — перечислил Игошин.

Как отметил парламентарий, в рамках мониторинга Федеральная налоговая служба будет передавать данные о сделках поставщиков с торговыми сетями, объемах реализации, доходах и расходах бизнеса в Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу и Росстат.

По его словам, это позволит отделять естественное подорожание — сезонность, логистику, стоимость сырья — от спекулятивного роста и реагировать точечно, без лишней нагрузки на добросовестный бизнес. Депутат подчеркнул, что мониторинг нужен не для того, чтобы диктовать рынку условия, а для того, чтобы у государства была полная информация, а у людей — понятная логика происходящего с ценами на базовые продукты.

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