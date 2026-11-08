«Ради интересов Британии». Карл III готов посетить Китай

Король Великобритании Карл III готов рассмотреть поездку в Китай, если правительство Соединенного Королевства выступит с соответствующим предложением. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Букингемском дворце сообщает The Times.

По данным издания, позиция монарха по данному вопросу изменилась. Ранее он отклонял подобные инициативы из-за расхождений с КНР в сфере прав человека и по тибетской тематике. В настоящее время Карл III рассматривается как представитель британских интересов в отношениях с другими государствами.

Помощники монарха указали, что кабинет министров по-прежнему привлекает короля к решению внешнеполитических задач. Потенциальный визит Карла III в Китай потребует тщательной подготовки и сопряжен с политическими и протокольными сложностями, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о том, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0.