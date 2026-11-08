Тайская сборка: в Россию привезли первый Land Cruiser за пределами Японии
В РФ выставили на продажу Toyota Land Cruiser FJ за 11 млн рублей
В России стартовали продажи наименьшего представителя семейства рамных внедорожников Toyota — модели Land Cruiser FJ. Автомобиль, чье название Freedom & Joy символизирует свободу и радость, построен на глобальной грузовой платформе моделей Hilux и Fortuner. Модель производится на заводе в Таиланде, став первым Land Cruiser, выпускаемым за пределами Японии. Габариты внедорожника составляют 4575×1855×1960 мм при колесной базе 2580 мм и клиренсе 245–250 мм. На текущий момент поставки в РФ ведутся исключительно под заказ в рамках параллельного импорта. Наиболее доступные варианты предлагают дилеры Владивостока по цене от 6 990 000 рублей с учетом коммерческого утильсбора, тогда как в Самаре леворульные версии из ОАЭ оцениваются до 10 990 000 рублей. Об этом сообщает автомобильное издание «Автоновости дня».
Техническое оснащение, двигатель и системы безопасности
Силовая часть внедорожника унифицирована: под капотом установлен надежный 2,7-литровый бензиновый атмосферный двигатель 2TR-FE мощностью 163 л. с. (246 Н·м), агрегатируемый 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Super ECT. Привод — подключаемый полный (Part-Time) с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
Комплектация включает 12,3-дюймовый экран мультимедиа, цифровую приборную панель 7 дюймов, отделку сидений эко-кожей, двухзонный климат-контроль, светодиодную оптику и 18-дюймовые диски. За безопасность отвечают парктроники, системы кругового обзора и фирменный комплекс Toyota Safety Sense 3.0 с функцией удержания в полосе и автоторможением.