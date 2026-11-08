«Не всегда позвоночник». Невролог Лавренова раскрыла причины онемения рук во сне

Туннельные синдромы являются наиболее частой причиной онемения рук в ночное время, сообщила в интервью RT врач-невролог Мария Лавренова. По ее словам, связывать подобные ощущения с патологиями позвоночника целесообразно не во всех случаях: сдавление нерва в области запястья или локтя и поражение нервного корешка в шейном отделе проявляются по-разному.

При туннельных синдромах зона онемения ограничена областью иннервации конкретного нерва, а болевые ощущения в шее отсутствуют, пояснила специалист. Так, при запястном синдроме немеют большой, указательный и средний пальцы, а также половина безымянного. При локтевом синдроме чувствительность нарушается в безымянном пальце и мизинце.

Условия для сдавления нерва могут создаваться из-за позы во время сна. Человек подгибает запястье или длительное время лежит на руке, вследствие чего нерв в запястном либо локтевом канале подвергается раздражению. Онемение, жжение и покалывание возникают в состоянии покоя и нередко становятся причиной пробуждения.

Иную картину врач описала при грыже диска в шейном отделе позвоночника. В этом случае сдавливается нервный корешок, что также способно приводить к онемению пальцев. Однако проявления шейной радикулопатии непостоянны и могут беспокоить как в ночное, так и в дневное время. Они часто связаны с движениями шеи и обычно сопровождаются болью, иррадиирующей из шеи в руку.

Локализация онемевших участков при этом зависит от того, какой именно корешок затронут. По объяснению Лавреновой, для C6 это большой и указательный пальцы, для C7 — средний, для C8 — безымянный и мизинец.

Устанавливать причину симптомов должен врач после осмотра, подчеркнула невролог. При подозрении на туннельный синдром может потребоваться электронейромиография, а при подозрении на грыжу — МРТ.

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