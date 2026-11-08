Naïo Technologies представила автономного электроробота Sanka для фермеров

Naïo Technologies представила автономного электроробота Sanka для фермеров

Общество

Французская компания Naïo Technologies анонсировала универсального 2,2-тонного автономного робота Sanka, разработанного для полной замены традиционных тракторов при обработке садов, виноградников и агровольтаических хозяйств.

Главным преимуществом модели выступает интеграция стандартных интерфейсов — трехточечной сцепки категории 2, независимого вала отбора мощности (ВОМ) на 540 об/мин и гидравлических разъемов, что позволяет эксплуатировать обычный навесной инвентарь весом до 1 тонны без покупки специализированных орудий. Полностью электрическая силовая установка мощностью 64 кВт (87 л. с.) развивает скорость от 0,5 до 6 км/ч и позволяет работать на крутых уклонах до 30%. Мировая премьера новинки состоится в Италии на выставке EIMA International 2026, а первые коммерческие поставки намечены на 2027 год.

Экологичность, разработка Michelin и системы безопасности

Использование электрического гусеничного шасси, разработанного в технологическом партнерстве со специалистами Michelin, решает проблему уплотнения грунта за счет запатентованной системы динамического перераспределения массы. Себестоимость энергозатрат при выполнении прополки или почвообработки оценивается менее чем в 1,30 евро на гектар. Автономная навигация контролируется фирменной программой на базе RTK GPS с сантиметровой точностью, а круглосуточная безопасность достигается сочетанием камер распознавания людей, сенсоров препятствий и системы виртуальных геозон.

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