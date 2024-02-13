Геронтолог Новоселов считает, что у юмориста Петросяна имеется старческий остеопороз

Юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован с переломом предплечья со смещением в одну из столичных больниц. По словам геронтолога Валерия Новоселова, из-за своего возраста артист, вероятнее всего, обладает хрупкой костной тканью, что даже обычное падение с высоты своего роста может вызвать перелом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что возраст Петросяна – 78 лет – свидетельствует о старости, поэтому у него имеются возрастозависимые заболевания, синдромы и состояния.

По мнению специалиста, в ходе старения человеческий организм теряет свои клетки и в количественном, и в качественном отношении.

Он добавил, что такой перелом можно квалифицировать как остеопоротический, который вызван именно хрупкостью костной ткани.