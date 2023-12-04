Гильдия кинодраматургов: санкции положительно повлияли на российское кино

После начала СВО крупнейшие голливудские студии – Disney, Sony, Universal и Warner Bros – ушли с российского рынка.

«Для нашего кинематографа это скорее даже плюс. Это можно считать минусом для проката, наверное, но так как, по сути, наш кинематограф был серьезно задавлен импортной продукцией, на мой взгляд, скорее, для нас это время возможностей, чем какая-то проблема», – считает Алекшковский.

Западные блокбастеры являются лакомым кусочком для прокатчиков, поскольку собирают большие деньги. Но некоторые российские фильмы, например, «Чебурашка», уже выходят на эти цифры, а порой и превышают сборы с голливудских картин, сказал эксперт.

Алешковский заявил, что у российской киноиндустрии есть время и возможности для самосовершенствования, чтобы после отмены санкций выйти на мировой рынок с качественной продукцией. В этом контексте государственный протекционизм по отношению к собственному кинематографу вполне уместен.