Гимнастка Дина Аверина сказала «да» фигуристу Дмитрию Соловьеву

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила, что выйдет замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале.

26-летняя Аверина получила предложение руки и сердца от 35-летнего Соловьева в День влюбленных.

Дина и Дмитрий познакомились на шоу «Ледниковый период», и окружающие уже давно заметили, что их отношения переросли в нечто большее, чем творческое содружество. Догадки начали подтверждаться, когда в январе партнеры по «Ледниковому периоду» вместе отправились в Абу-Даби и публиковали фотографии с путешествия в соцсетях.

Дмитрий Соловьев ранее уже был женат. В 17 лет он сочетался браком с фигуристкой Екатериной Лобановой, их общему сыну уже 14 лет. Позже Соловьев состоял в отношениях с керлингисткой Анной Сидоровой.

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала о своей первой за долгое время встрече с сыном Тимофеем.