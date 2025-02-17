Агата Муцениеце рассказала о первой за долгое время встрече с сыном Тимофеем

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала о своей первой за долгое время встрече с сыном Тимофеем. Ранее на YouTube-канале звезды «Закрытой школы» вышел свежий выпуск «Честных будней» — влога о жизни актрисы.

Как рассказала Муцениеце, эта встреча с сыном произошла, когда она, гуляя вместе с дочерью, случайно встретила его в магазине. По словам актрисы, общение с Тимофеем было не особо теплым — мальчик не проявил особого интереса к матери.

«Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — отметила Агата.

Сложные отношения с сыном возникли на фоне конфликта с экс-супругом актером Павлом Прилучным. Бывшие супруги спорили о том, с кем будет проживать их сын. Трения начались в ноябре 2024 года. В результате разбирательств суд решил оставить мальчика с матерью, однако, несмотря на это, Тимофей предпочел жить с отцом. В то же время дочь Агаты и Павла по своему желанию предпочла жить с матерью.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце начала заниматься биатлоном.