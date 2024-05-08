Гимнастка Кабаева оценила возможное участие россиян в Олимпиаде

По словам олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, спортсмен — тот же воин, поэтому участвовать в Олимпийских играх без российского флага и гимна тоже имеет смысл. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что если руководство посчитает нужным ехать, то надо ехать.

По мнению гимнастки, отечественный спорт продолжает развиваться, несмотря на все санкции, а российский гимн звучит на международных соревнованиях по художественной гимнастике.

Напомним, в этом году летние Олимпийские игры состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил участие в турнире всего примерно 40 российских спортсменов.