Присяга молодых сотрудников пожарно-спасательного гарнизона прошла в Щелкове

Присяга молодых сотрудников прошла в Щелковском пожарно-спасательном гарнизоне. Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, присягу принял начальник гарнизона Вячеслав Никонов.

В торжественной церемонии также приняли участие студенты Щелковского колледжа. После официальной части они посетили профориентационное занятие.

В рамках мероприятия сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино Эмилия Агапова рассказала о профессии дознавателя пожарного надзора. В завершение состоялась экскурсия по пожарно-спасательной части.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о развитии профессиональных колледжей в регионе.