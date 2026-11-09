Инспекторы ГИМС напомнили отдыхающим о правилах безопасности у воды
Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасности у воды
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Инспекторы Западного отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности во время отдыха на воде.
В рамках профилактических мероприятий специалисты предупредили об опасности выхода на тонкий лед и напомнили, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также жителям раздали тематические материалы.
«Инспекторы ГИМС призывают граждан быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности, особенно при нахождении у водоемов с детьми», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья и вручил отличившимся добровольцам награды.