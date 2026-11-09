«Я давно перестала следить за цифрами»: Тимати организовал матери отдых на Мальдивах по случаю дня рождения

Super: Симона Юнусова, мать Тимати, отметила 67-летие на Мальдивах в кругу семьи

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Симона Юнусова, мать 43-летнего рэпера Тимати, отметила 67-летие на Мальдивах, сообщает Super.

Праздник прошел в кругу семьи. Тимати организовал для близких отпуск у океана. Вместе с Симоной на островах находились невеста Тимати Валентина Иванова, их девятимесячная дочь и сын от Анастасии Решетовой.

В день рождения Юнусова опубликовала на своей странице снимки с побережья. Для прогулки она выбрала короткое платье бирюзового цвета. В подписи к фото Симона призналась, что перестала переживать из-за возраста. По ее словам, главное — внутренняя энергия, желания и цели, а не количество прожитых лет.

Фото: [соцсети]

«Если раньше я красилась, чтобы нравиться окружающим, то теперь я это делаю иногда, чтобы красиво посмотреться в зеркало», — отметила Симона.

Она добавила, что по-прежнему любит красивую одежду, косметику, духи и украшения. Она признала: с годами сил становится меньше, но это не мешает ей интересоваться жизнью и строить планы.

Ранее Валентина Иванова показала трогательное видео с Тимати и дочерью.

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