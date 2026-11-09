Врачи Раменской больницы помогли подростку с вросшим в губу пирсингом

Специалисты Раменской больницы помогли девочке-подростку с пирсингом, вросшим в губу. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась несовершеннолетняя жительница с сильным отеком губы и болью. За несколько недель до этого девочка проколола губу. Однако неправильно подобранное украшение глубоко вросло в слизистую оболочку, сформировав плотную капсулу. Самостоятельно снять его пациентка не могла.

Хирурги экстренно провели операцию под местной анестезией. Медики выполнили микроразрез по внутренней поверхности губы и иссекли капсулу. В результате инородное тело было извлечено без повреждений мимических мышц. Операция прошла успешно. Пациентку выписали под амбулаторное наблюдение.

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