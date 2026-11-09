В Подмосковье с начала года к проекту «Производительность труда» присоединились 58 предприятий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За 10 месяцев 2026 года участниками проекта стали 58 компаний — почти в 1,5 раза больше, чем за весь предыдущий год, когда участниками проекта стали 40 компаний. Кроме того, в этом году специалисты РЦК реализовали уже 25 проектов на предприятиях области», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

За указанный срок инструментам бережливого производства были обучены 940 сотрудников подмосковных компаний. Этот показатель в 1,8 раза превысил результат за аналогичный период 2025 года.

За все время реализации проектов время протекания процессов на предприятиях региона сократилось примерно на треть. Выработка увеличилась на 57%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.