В трех округах Московской области привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами

В трех округах Подмосковья привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В деревне Коросткино Шаховской задержали водителя при попытке сброса строительных отходов и порубочных остатков. Также незаконный сброс мусора выявили возле СНТ «Родник» в Рузе и в Волоколамске.

«По итогам рассмотрения протоколов все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — отметили в министерстве.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по восстановлению лесов и поддержанию порядка на территориях.