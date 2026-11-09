В трех округах Московской области привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами
Нарушителей правил обращения с отходами выявили в трех округах Подмосковья
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
В трех округах Подмосковья привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В деревне Коросткино Шаховской задержали водителя при попытке сброса строительных отходов и порубочных остатков. Также незаконный сброс мусора выявили возле СНТ «Родник» в Рузе и в Волоколамске.
«По итогам рассмотрения протоколов все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — отметили в министерстве.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по восстановлению лесов и поддержанию порядка на территориях.