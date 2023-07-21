Глава городского округа Чехов приглашает посетить исторический фестиваль

Традиционный фестиваль «Гуляй-город», посвященный победе в битве при Молодях, пройдет в городском округе Чехов 29 и 30 июля.

Глава г. о. Чехов Григорий Артамонов пригласил всех жителей и гостей округа посетить это уникальное мероприятие.

Фестиваль проводится в селе Молоди с 2009 года, но только в 2022, благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, он получил федеральный статус.

В прошлом году мероприятие посетило более 40 тыс. человек. В этом году формат расширен, программа праздника охватит два дня — последние субботу и воскресенье июля.

На историческом поле рядом с селом Молоди в XVI веке состоялась битва с армией крымского хана Девлет-Гирея. Это сражение остановило поход крымцев на Москву. Большую роль в победе сыграло уникальное фортификационное сооружение — «гуляй-город». Это передвижная крепость из досок, заранее сбитых в щиты. В промежутке располагались стрельцы, через бойницы расстреливавшие неприятеля. В битвах с крымцами «гуляй-город» был проверенным средством, взять его всадники хана так и не могли.

Гостей фестиваля ждет большая программа, выступят «Пелагея», Uma2rman, «Маша и Медведи», другие исполнители. Энтузиасты реконструируют историческую битву в костюмах тех лет. Посетителей ждут мастер-классы и ярмарка ремесленных изделий.

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации на сайте gulyai-gorod.ru.



Возрастные ограничения только в конкретных зонах и на конкретных активностях. Общая программа фестиваля 0+.