Глава городского округа Люберцы поздравил Вадима Драгушана с победой в Чемпионате Европы

Первенство Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 16 лет проходило 6—9 июля в городе Капошвар (Венгрия). В весовой категории до 85 кг золотую медаль завоевал люберчанин Вадим Драгушан. Чемпиона поздравил глава городского округа Владимир Волков.

«Искренне поздравляю Вадима и его тренера с выдающимся результатом!» — сказал Волков и пожелал молодому атлету дальнейших успехов и новых побед.

Отмечается, что за последние 10 лет это первый борец из городского округа Люберцы, которому удалось выиграть соревнования такого высокого уровня. На соревнованиях нашу страну представляли почти 40 спортсменов. В командном зачете они принесли России 20 золотых медалей. Вадим входит в сборную России и уже в столь юном возрасте он кандидат в мастера спорта. До победы в Венгрии он занял первое место в первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей, которое проходило в Уфе.

Люберецкий округ славится своими спортивными традициями. К примеру, недавно воспитанники спортшколы олимпийского резерва вернулись с чемпионата и первенства Московской области по легкой атлетике с 11-ю медалями.