Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с Днем России

В День России в Химках в общей сложности провели более 40 различных мероприятий патриотической направленности.

Главной площадкой всех событий этого дня стал сквер им. Марии Рубцовой. Там для собравшихся провели большой концерт, барабанное шоу и различные мастер-классы. Угощали гостей национальными русскими блюдами.

С поздравлениями к жителям обратился и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Как отметил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, вместе мы - сила. Поэтому наша задача - приложить все усилия, чтобы сохранить суверенитет страны, отстоять многовековую историю и сохранить богатое культурное наследие, которое нам передали наши предки. Только от нас зависит будущее нашего Отечества. Дорогие жители! В этот день желаю вам успехов, добра и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью и гордостью за родную землю. С Днём России!» — отметил Волошин.

Праздник в сквере Рубцовой завершился исполнением гимна.

Было весело сегодня и на других городских площадках. Например, в сквере Юбилейный прошел велопробег, участие в котором приняли более 50 человек. В парках «Дубки», «Подрезково», «Экоберег» и парке имени А.Величко организовали ежегодную выставку ретро-автомобилей и физкультурную программу «Вперед, Россия!». Прошли гуляния и в новом парке «Лукоморье». Программа здесь была очень насыщенная: квест, мотопробег и выставка мотоциклов, ярмарка мастеров, шоу мыльных пузырей, дискотека, мастер-классы для детей и взрослых.