Глава IBA Кремлев заявил, что боксер Двали получил травму после удара кастетом

Глава Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что российский боксер Дмитрий Двали получил травму глаза в результате удара кастетом. Об этом президент федерации рассказал в интервью ТАСС.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Двали избили у клуба во время пьяной драки в Феодосии.

«Даже если он в этом клубе сидел, драка же произошла, кастетом же голову разбили. Зачем кастет надевать? Была обычная «хулиганка», а тут кто-то надевает кастет, разбивает голову и оставляет человека без глаза», — сказал Кремлев.

Он подчеркнул, что на видео, распространенном в соцсетях, видно, как один из участников инцидента подбежал к спортсмену и нанес удар кастетом. Кремлев отметил, что все должны понести наказание в рамках закона.

28 июля 23-летнего Двали избили в Феодосии. Как отмечали СМИ, боксер решил вступиться за парня, с которым у обидчиков изначально завязался конфликт.

Позже Baza опубликовала информацию о том, что Двали вовсе не заступался за прохожего, а отдыхал в местном клубе, где произошла пьяная драка.

В результате инцидента Двали получил серьезную травму глаза. Сообщалось, что восстановить его практически невозможно. Несмотря на это, 8 августа в Москве спортсмену провели операцию. Врачам удалось сохранить ему зрение.

Ранее сообщалось, что на Байкале погиб титулованный яхтсмен, пытаясь спастись от медведя.