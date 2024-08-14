Титулованный яхтсмен погиб, спасаясь от медведя на Байкале

В Бурятии в результате несчастного случая погиб один из самых известных яхтсменов России.

Об этом сообщает Mash. 56-летний Станислав П., обладатель множества наград в парусном спорте, погиб при попытке уйти от преследования медведя. Инцидент произошел в Змеиной бухте на озере Байкал. Станислав и его друг прибыли в это место на лодке с целью собрать грибы и шишки. Во время прогулки по лесу они неожиданно столкнулись с медведем. Пытаясь спастись от хищника, мужчины бросились к воде.

В ходе бегства Станислав споткнулся о камень и упал со скалы в воду, получив при этом сильный удар головой. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Его спутник также пострадал, получив перелом ключицы, и в настоящее время находится в больнице.

Станислав был опытным яхтсменом с более чем 30-летним стажем в парусном спорте. За свою карьеру он завоевал множество престижных наград, включая четыре кубка Байкала. Его гибель стала большой потерей для российского парусного спорта.

Местные власти комментариев по факту инцидента не давали. Ранее стало известно о том, что два военных самолета потерпели крушение во Франции.