Глава Минспорта Подмосковья встретился с командой-победителем первенства России по баскетболу

Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов провел встречу с командой спортшколы Павловского Посада, которая одержала победу на первенстве России по баскетболу среди юношей 2010 года рождения.

Финал соревнований прошел в мае в столице. Соперниками в финальном матче стали спортсмены из команды СШОР ЦСКА. Игра закончилась со счетом 54:53 в пользу ребят из Подмосковья.

«Очень здорово, что вы добились такого успеха. Сейчас вам нужно набираться опыта в родной школе под руководством опытного тренера. Уверен, что среди вас будущие звезды российского баскетбола», – обратился министр к спортсменам.

В завершение соревнований защитника и капитана подмосковной команды Кирилла Вихрева признали лучшим игроком финального раунда и финального матча.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году практически во всех школах области будут открыты спортивные клубы.