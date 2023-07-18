Андрей Воробьев: спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья в этом году

В этом году спортивные клубы появятся практически в каждой школе Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Сейчас их насчитывается более 950, в спортклубах дети там могут бесплатно заниматься спортом во внеурочное время.

«Наша задача — дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье более 1 тысячи школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тысячи различных секций, где занимаются 217 тысяч детей. Наиболее популярные — футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе», — сказал губернатор.

Большая роль в развитии спорта в школах отводится доступности инфраструктуры образовательных учреждений. На данный момент в регионе реализуют инвестиционный проект по строительству спортивных объектов на территориях учебных заведений. Пилотным стал городской округ Люберцы. Там открылись три манежа, которые бесплатно используются учебными заведениями для проведения уроков физкультуры.

Кроме того, в Подмосковье также активно вовлечено в ряд всероссийских проектов, например, «Футбол в школе», «Самбо в школу», «Спортивная борьба в школу». Еще один федеральный проект реализуется совместно с КХЛ — «Хоккей в школу». Помимо этого, в школах региона на активной стадии развития находятся спортивные лиги. Например, в них представлены баскетбольная лига «КЭС-баскет», лига по тэг-регби, планируется создание спортивной лиги по шахматам.

Ранее Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.