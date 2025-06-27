Глава МОК неопределенно высказалась о допуске российских спортсменов к ОИ-2026

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что на исполкоме организации, который прошел 25–26 июня, не рассматривался вопрос допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года.

Она подчеркнула, что этот вопрос будет в повестке на следующих исполкомах — в сентябре, а затем в декабре.

«Надо еще в апреле рассмотреть, чтобы допустить до Олимпиады, которая будет в феврале. Если бы это было сказано про сентябрь, то да, но декабрь — это совсем поздно», — высказался по этому поводу комментатор и журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Он признался, что не очень верит в широкое представительство России на предстоящих Играх. По мнению Губерниева, лишь несколько спортсменов смогут получить допуск.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок России за покупку иностранной техники.