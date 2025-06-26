Губерниев раскритиковал Вяльбе за покупку иностранного тягача для сборной
Комментатор Губерниев упрекнул Вяльбе за покупку тягача Volvo для сборной
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал приобретение Федерацией лыжных гонок России шведского тягача Volvo для транспортирования сервис-прицепа сборной.
«Вяльбе, поскольку живет в отрыве от реальности, видимо, решила помочь зарубежному автопрому. Конечно, можно было бы вложиться в КАМАЗ, но Елена Валерьевна любит родину только на словах, видимо», — сказал Губерниев.
Шведский автоконцерн после появления информации о покупке ФЛГР тягача начал расследование, поскольку перепродажа Volvo в Россию и Белоруссию запрещена. Вяльбе заявила, что ее это расследование не волнует: «Пусть делают, что хотят».
Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал главу ФЛГР за то, что она не знает международных реалий после того, как Вяльбе предположила, что российских лыжников могут допустить к участию в Олимпиаде-2026.