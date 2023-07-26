Глава МОК подтвердил, что Россия и Белоруссия не получат приглашения на Олимпиаду в Париже

Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на Олимпийские игры-2024 года в Париже, подтвердил сегодня глава МОК Томас Бах.

Сегодня, за год до начала Игр, МОК направит официальные приглашения 203 странам. Их не дождутся Россия, Белоруссия и Гватемала (НОК этой страны был дисквалифицирован за вмешательство властей в его работу).

В марте МОК рекомендовал федерациям по видам спорта вернуть россиян на международные соревнования в нейтральном статусе. Однако оговаривалось, что эти рекомендации не касаются участия российских атлетов в Олимпийских играх.

При этом МОК оставляет себе лазейку, заявляя, что окончательное решение будет принято «в надлежащее время». Например, вопрос о допуске россиян может быть рассмотрен отдельно, если СВО закончится до начала Игр.