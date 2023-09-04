Глава МОК заявил о невозможности изолировать мировой спорт от россиян

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в интервью телеканала CNBC TV18, что невозможно изолировать мировой спорт от российских спортсменов, как на этом настаивают власти Украины.

«Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей», – сказал Бах.

Глава МОК отметил, что это противоречит правам человека и Олимпийской хартии.

При этом Бах затруднился сказать, когда может быть принято окончательное решение об участии россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже. По его мнению, его не стоит ждать в ближайшие дни.

МОК подтвердил, что участие российских спортсменах в Играх возможно только в нейтральном статусе.