Глава округа и олимпийские чемпионы вышли на лед в рамках спортивного праздника в Долгопрудном

Знаковое спортивное событие состоялось в среду, 28 января, в Долгопрудном. На ледовой арене Центрального парка Победы местная сборная встретилась с командой «Легенды хоккея» в рамках губернаторской инициативы «Выходи во двор».

За игрой титулованных мастеров и земляков наблюдали сотни зрителей. Перед стартом матча для них организовали развлекательную программу с мастер-классом от обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова, викторинами и конкурсами.

Затем на лед вышли настоящие знаменитости мирового хоккея: олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и Владимир Малахов, а также призер чемпионатов мира Александр Гуськов. Состав сборной Долгопрудного представляли глава округа Олег Сотник, его заместители Павел Нуштаев и Виктор Коновалов, лидер местного отделения «Боевого братства» Валерий Празднечных, звезда матча между администрацией округа и жителями Вера Александрова, общественные деятели и юные воспитанники клуба «Салют».

«Вечер вновь подтвердил: такие события невероятно востребованы. Они мотивируют, объединяют и заряжают любовью к спорту. Благодарен губернатору за возможность проводить в Долгопрудном масштабные, запоминающиеся зимние спортивные праздники!» — подчеркнул в завершение матча Олег Сотник.

Особенным моментом стала встреча хоккеистов с семьями участников специальной военной операции, которым они вручили подарки. Матч комментировал известный спортивный журналист Олег Жолобов, а почетное вбрасывание выполнил ветеран СВО Дмитрий Кулагин.

Победу в матче праздновали легенды хоккея, но самым ценным приобретением этого дня стала неподдельная, искренняя атмосфера настоящего спортивного праздника, захватившего весь стадион.