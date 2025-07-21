Глава округа Пушкинский провел встречу с деятелями музыкально-драматического театра

В рамках мероприятия обсуждались недавние успехи театрального коллектива и его планы на будущее. Одной из главных новостей стало признание театра победителем Всероссийского конкурса, организованного Российским фондом культуры. Эта победа открывает перед театром новые перспективы и возможности, в частности, уже этой осенью зрителей ожидает премьера нового спектакля – комедии Николая Некрасова «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик». За постановку отвечает художественный руководитель театра, Борис Урецкий, который также исполнит одну из ключевых ролей. Глава округа поздравил всех причастных с этим значимым достижением и выразил надежды на успешную реализацию проекта.

Директор театра, Александр Ильин, доложил о существенном расширении штата театра за последние два года. Если в 2023 году в труппе состояли 35 человек, то в настоящее время их число достигло 61.

За время работы театра было организовано свыше 600 мероприятий и спектаклей, собравших более 123 тысяч зрителей. Участники встречи также подчеркнули значительные достижения театра. В 2024 году спектакль «Вий. Три ночи», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, был отмечен включением в лонг-лист престижной премии «Звезда театрала» и стал претендентом на «Золотую Маску». В 2025 году, также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, театр стал площадкой Московского областного фестиваля постановщиков «Новые горизонты», в котором приняли участие известные учебные заведения и творческие коллективы, включая Театр им. Е. Вахтангова, ТИ им. Щукина и Сколково. Финальные мероприятия прошли в марте 2025 года в поселке Правдинском.

Кроме того, в августе текущего года (28-31 августа) в Летнем театре Пушкино состоится театральный фестиваль, организованный театром при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации городского округа Пушкинский. Это мероприятие станет третьим по счету для округа.

Прием заявок на участие в фестивале завершился 17 июля, и участники начали активную подготовку.

В заключение встречи глава округа Пушкинский, Максим Красноцветов, отметил, что был впечатлен амбициозными идеями, которые коллектив театра планирует воплотить в жизнь. Он также подчеркнул, что общение с представителями творческих профессий не только вдохновляет, но и напоминает о неоценимой роли культуры и искусства в современном обществе.