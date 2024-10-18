Глава Олимпийского комитета России Поздняков рассказал о своем решении об уходе с поста
Фото: [www.kremlin.ru]
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что без сожаления покинет свой пост. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что всегда выполнял свою работу с удовольствием.
Напомним, на днях четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков заявил о намерении оставить пост президента комитета после досрочных выборов, которые могут пойти в декабре.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивилась отставке Позднякова.