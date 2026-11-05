«Вместо антидепрессантов». Как музеи и театры отвлекают от депрессивных мыслей

Посещение музеев, театров и выставок обеспечивает мозг значительным объемом информации для обработки, что на время способствует переключению с депрессивных мыслей, заявил в интервью телеканалу 360.ru психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.

По его словам, в культурных учреждениях обычно собирается большое количество людей, а наблюдение за незнакомцами, включая тех, кто опрятно одет и соблюдает нормы поведения, предоставляет материал для размышлений.

«Мозг человека получает такой большой объем пищи для анализа, что на протяжении по меньшей мере недели, а бывает и двух, мозг анализирует, раскладывает информацию по своим полочкам, отвлекаясь тем самым от депрессивных мыслей», — сказал Зберовский.

При этом специалист охарактеризовал подобный отвлекающий эффект как временную меру. При затяжном депрессивном состоянии или его осложнениях человеку следует обратиться за помощью к специалисту и совместно с ним составить план лечения, подчеркнул психолог.

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