«Вместо антидепрессантов». Как музеи и театры отвлекают от депрессивных мыслей
Психолог Зберовский: музеи и театры на время отвлекают от депрессии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]
Посещение музеев, театров и выставок обеспечивает мозг значительным объемом информации для обработки, что на время способствует переключению с депрессивных мыслей, заявил в интервью телеканалу 360.ru психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.
По его словам, в культурных учреждениях обычно собирается большое количество людей, а наблюдение за незнакомцами, включая тех, кто опрятно одет и соблюдает нормы поведения, предоставляет материал для размышлений.
«Мозг человека получает такой большой объем пищи для анализа, что на протяжении по меньшей мере недели, а бывает и двух, мозг анализирует, раскладывает информацию по своим полочкам, отвлекаясь тем самым от депрессивных мыслей», — сказал Зберовский.
При этом специалист охарактеризовал подобный отвлекающий эффект как временную меру. При затяжном депрессивном состоянии или его осложнениях человеку следует обратиться за помощью к специалисту и совместно с ним составить план лечения, подчеркнул психолог.
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