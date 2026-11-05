Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа. Об этом он написал в своем канале.

По словам парламентария, цена власти Зеленского — это жизни родных и близких простых украинцев. Потери уже превысили миллион человек. Миллионы никогда не вернутся домой, целое поколение потеряно. А в это время, утверждает Дмитрук, Зеленский и его пособники воруют десятки миллионов долларов и обустраивают собственную жизнь.

Депутат также заявил: взамен своего близкого человека люди получают флаг от Верховного главнокомандующего. Символ сильной страны, по мнению депутата, превратили в тряпку, в символ насмешки. Дмитрук назвал происходящее геноцидом Зеленского по отношению к украинскому народу под флагом Украины. Он также заявил: в стране законно можно убивать только украинцев. И когда общество осознает масштаб происходящего, ужас будет безграничным.

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