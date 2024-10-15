Заслуженный тренер СССР Тарасова удивилась отставке Позднякова

Тренер задалась вопросом, что сделал Поздняков на должности руководителя организации, пишет «РИА Новости Спорт».

«Не была с ним знакома. Что он сделал за это время? Какие победы были при нем? Он добился нашего возвращения на международную арену? Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», — отметила Тарасова.

15 октября стало известно, что Поздняков подал в отставку с поста главы ОКР. Он предложил исполкому комитета провести досрочные выборы нового руководителя. Поздняков руководил ОКР с мая 2018 года и был переизбран в декабре 2022 года.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов также выразил недоумение по поводу отставки Позднякова. Он отметил, что с таких постов обычно не уходят, особенно в непростое время.

Российский Олимпийский комитет (РОК) был создан в 1911 году. В 1989 году был создан Всероссийский олимпийский комитет (ВОК), который в 1992 году переименовали в ОКР.

Организация является общероссийским союзом общественных объединений и граждан. Она действует на основе добровольности, самоуправления и законности. Членами ОКР могут быть юридические лица и физические лица.

Руководящие органы ОКР включают Олимпийское собрание, Исполком ОКР и президента ОКР.

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