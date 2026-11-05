«Невозвратные билеты — главная ловушка новогоднего отдыха». Что советует турэксперт Кодякова?

Турэксперт Кодякова: бронировать новогодний тур нужно за три месяца

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Турэксперт Люсинэ Кодякова дала рекомендации по планированию новогоднего отдыха, позволяющие избежать лишних трат. В беседе с NEWS.ru она отметила, что бронировать поездку оптимально за три месяца до праздников: чем ближе к датам, тем выше спрос и стоимость, которая может вырасти на 20–50%.

Специалист советует сначала определиться с форматом отдыха. Горнолыжные курорты требуют трансфера, страховки и проверки качества снега. Теплые направления, такие как ОАЭ, Египет и Таиланд, сопряжены с рисками по перелету, климату и правилам въезда. Европа также несет определенные риски, включая проблемы с пересадками.

«В праздники критичны невозвратные тарифы: выбирайте условия отмены или страховку от невыезда», — сказала Кодякова.

Эксперт рекомендовала тщательно просчитывать бюджет поездки, включая перелет, проживание, питание, экскурсии, визы и страховку. Кроме того, она советует оставлять резерв в размере 10–15% на случай непредвиденных расходов. Важно заранее подготовить документы, включая визы, страховки, медицинские полисы и согласия на выезд, учитывая возможные задержки .

Ранее были названы страны, которые россияне выбирают для празднования Нового года.

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