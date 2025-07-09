Глава Щелково Андрей Булгаков вместе с участником СВО Иваном Попиком провели осмотр обновленного ДК «Заречный»

В Щелково, где с 1987 года функционирует Дом культуры «Заречный», завершилась реконструкция, подарившая ему второе дыхание.

Глава городского округа Андрей Булгаков в сопровождении участника специальной военной операции Ивана Попика осмотрел отремонтироваенные помещения учреждения во время обхода территории.

Работы в ДК были масштабными и затронули как внешнюю, так и внутреннюю инфраструктуру: было отреставрировано крыльцо, где расположен главный вход, обновлены оконные проемы, установлена современная световая вывеска и заменены витражи. Внутри здания также произошли значительные изменения: был переоборудован хореографический зал, проведен ремонт в вокальном кабинете. Для обеспечения комфорта и безопасности посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями, были внедрены современные системы видеонаблюдения и вызова персонала.

Дом культуры «Заречный» играет ключевую роль в культурной жизни Щелково, предоставляя возможности для самореализации жителям всех поколений. Здесь проводятся занятия по различным направлениям, включая хореографию, вокал, театральное искусство, робототехнику, изучение иностранных языков и прикладное творчество. Особое внимание уделяется реализации программы «Активное долголетие», которая предлагает широкий спектр мероприятий — от обучающих мастер-классов до занятий дыхательной гимнастикой для старшего поколения.

Благодаря обновленной инфраструктуре ДК получил мощный стимул для дальнейшего развития творческого потенциала горожан. Записаться на занятия можно через онлайн-платформу dk.mosreg или мобильное приложение «МОЕ».